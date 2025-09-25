Ίντερ Μαϊάμι: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Νόα Άλεν (vid)

Ο Νόα Άλεν έφτασε τα 100 παιχνίδια με την Ίντερ Μαϊάμι, όντας βασικό στέλεχος της ενδεκάδας.

Τη δική του ιστορία συνεχίζει να γράφει με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι ο Νόα Άλεν. Ο Έλληνας αμυντικός αποτελεί… προϊόν της ακαδημίας των «ροζ» και στο παιχνίδι με τη Νιου Γιορκ Σίτι τα ξημερώματα, έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της.

Ο 21χρονος διεθνής άσος, που προ ημερών υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, έγινε μόλις ο έκτος παίκτης που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με τη φανέλα της. Αγωνιζόμενος τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και ως αριστερός μπακ, ο Άλεν είναι βασικό στέλεχος της ομάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι της Ίντερ του έδωσαν μια αναμνηστική φανέλα για τις 100 συμμετοχές του.

