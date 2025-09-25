Ίντερ Μαϊάμι: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Νόα Άλεν (vid)

Τη δική του ιστορία συνεχίζει να γράφει με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι ο Νόα Άλεν. Ο Έλληνας αμυντικός αποτελεί… προϊόν της ακαδημίας των «ροζ» και στο παιχνίδι με τη Νιου Γιορκ Σίτι τα ξημερώματα, έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της.
Ο 21χρονος διεθνής άσος, που προ ημερών υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως το 2028, έγινε μόλις ο έκτος παίκτης που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό συμμετοχών με τη φανέλα της. Αγωνιζόμενος τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και ως αριστερός μπακ, ο Άλεν είναι βασικό στέλεχος της ομάδας.
Μετά το τέλος του αγώνα στη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι της Ίντερ του έδωσαν μια αναμνηστική φανέλα για τις 100 συμμετοχές του.
A special moment for Noah Allen ✨ A continual inspiration for @InterMiamiAcad and many others 💗 pic.twitter.com/nUrIZ3SfUp— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2025