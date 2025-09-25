Φινάλε στο Καυτανζόγλειο για τη 2η αγωνιστική της League Phase

Με το παιχνίδι του Ηρακλή κόντρα στην Ηλιούπολη, ολοκληρώνεται η δράση στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Πέφτει σήμερα η αυλαία της 2ης στροφής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση του Ηρακλή και της Ηλιούπολης στο Καυτανζόγλειο. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι για τον Γηραιό, ενώ η Ηλιούπολη έχει μια εντός έδρας ήττα από τον Βόλο.

Το παιχνίδι δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη, αλλά διαδικτυακή, από το ORASI TV.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 2ης αγωνιστικής:

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Βόλος – Ατρόμητος 1-1

Athens Kallithea – ΟΦΗ 0-1

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 3-0

Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Ηλιούπολη

Η βαθμολογία

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10.Κηφισιά 2 (2-2)

11.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

12. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

13. Μαρκό 1 (2-3)

14. Καβάλα 1 (1-4)

15.Ηρακλής 0 (0-0) **

16. Ηλιούπολη 0 (1-3) *

17. (0-2) Παναιτωλικός 0 (1-3)*

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο

** Δυο ματς λιγότερα

