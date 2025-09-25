Ψάχνει το «διπλό»-ανάσα στη Βέρνη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στη μάχη της League Phase του Europa League ρίχνεται απόψε (22:00, CosmoteSport2HD, ANT1) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κοντράρεται με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» αναζητούν στην Ευρώπη την αρχή της αντεπίθεσης, μετά από την κακή εκκίνηση στη Super League.

Γι’ αυτό ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του θέλουν μια εκτός έδρας νίκη, που θα αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Το Τριφύλλι αναζητά την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες! Η προηγούμενη ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αγγλία όταν είχαν επικρατήσει 2-0 των Δε Νιου Σέιντς.

Το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο και για… πρακτικούς λόγους, μιας και το «Βάντκορφ» στη Βέρνη έχει πλαστικό χλοοτάπητα, ενώ ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τς συνθήκες και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος να τις συνηθίσουν.

Στα αγωνιστικά, ο Κόντης προανήγγειλε αλλαγές, σε σχέση με την ενδεκάδα που παρατάχθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται ο τραυματίας Πελίστρι.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Χατζάμ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Γκίγκοβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρα, Μάλες, Φάσναχτ, Μπεντιά.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Μπακασέτας, Ντέσερς.