Γκασπερίνι: «Ήταν υπέροχη η πάσα του Τσιμίκα»

Ο προπονητής της Ρόμα, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι μετά τη νίκη επί της Νις με 2-1, αποθέωσε τον Κώστα Τσιμίκα και τον Τζιανλούκα Μαντσίνι για το δεύτερο γκολ που σημείωσαν οι Ρωμαίοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Ρόμα:

«Για μένα, ήταν ένας καλός αγώνας. Δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίζεις εκτός έδρας στην Ευρώπη, με τέτοια σιγουριά και χαρακτήρα. Ακόμα κι αν στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν επικίνδυνοι στην περιοχή της Νίκαιας, ένας αγώνας διαρκεί 90 λεπτά και όταν αρχίζεις να κυριαρχείς, μπορείς να σκοράρεις.

Το δεύτερο γκολ προήλθε από μια εξαιρετική ενέργεια. Ήταν μια υπέροχη πάσα από τον Κώστα Τσκιμίκα και μια εξαιρετική κούρσα από τον Τζιανλούκα Μαντσίνι. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά στη συνέχεια υποχωρήσαμε και αφήσαμε τη Νις να επιστρέψει στο παιχνίδι».