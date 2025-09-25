Η Ρεάλ άλλαξε γνώμη για Παζ - Τον θέλει τον Ιανουάριο

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε τελικά το καλοκαίρι ν' αφήσει για μια ακόμη σεζόν στην Ιταλία τον Νίκο Παζ, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει φέτος με τη φανέλα της Κόμο, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο άλλαξε γνώμη και τον θέλει τον Ιανουάριο πίσω στο «Μπερνααμπέου».

Η ισπανική ομάδα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του 20χρονου Ισπανού μέσου, που παίζει με την εθνική Αργεντινής, που είχε έξι τέρματα και άλλες τόσες ασίστ σε 27 συμμετοχές την περασμένη σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Μαδρίτης τον είχε παραχωρήσει το καλοκαίρι του 2024 στο σύλλογο της Serie A έναντι έξι εκατ., ωστόσο στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται ειδική ρήτρα που επιτρέπει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης να τον αποκτήσει ξανά.

Εφόσον η Ρεάλ ήθελε να πάρει τον μεσοεπιθετικό πίσω στην Ισπανία το καλοκαίρι, θα έπρεπε να πληρώσει οκτώ εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 αυτό το ποσό θα αυξηθεί στα εννέα και το 2027 στα δέκα εκατ. ευρώ.

Η αρχική απόφαση της Ρεάλ ήταν να τον αφήσει και τη φετινή σεζόν στην Κόμο και το καλοκαίρι του 2026 να τον πάρει πίσω στο «Μπερναμπέου», αλλά ο Αλόνσο τον θέλει τον Ιανουάριο, καθώς διαπίστωσε κάποια προβλήματα στη μεσαία γραμμή των «μερένχες».