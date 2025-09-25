Ποστέκογλου: «Κρατήσαμε την Μπέτις στο παιχνίδι και αυτό μας κόστισε»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά το ισόπαλο 2-2 της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Ρεάλ Μπέτις, μίλησε για την επιπολαιότητα που έβγαλαν οι παίκτες του και τις ευκαιρίες που σπατάλησαν.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η απόδοσή μας ήταν γεμάτη ποιότητα, προσπάθεια και κόπο. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Οι παίκτες άξιζαν την ανταμοιβή για το καλό τους παιχνίδι. Χρειαζόμασταν ένα τρίτο γκολ και αυτό δεν ήρθε.

Η Μπέτις έχει παίκτες που μπορούν να σε βλάψουν και πληρώσαμε το τίμημα για αυτό. Καθίσαμε λίγο πίσω στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που είναι φυσιολογικό σε τέτοιες συνθήκες.

Ήμασταν άνετοι στο να τους κρατάμε μακριά και δεν δημιουργούσαν και πολλές ευκαιρίες. Ήμασταν λίγο επιπόλαιοι όταν είχαμε την μπάλα, είχαμε μερικές καλές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα.

Αυτή είναι η φύση του ποδοσφαίρου αν κρατήσεις μια ομάδα στο παιχνίδι, όπως κάναμε εμείς, τότε αρκεί μια στιγμή για να δεχτείς γκολ. Αυτό μας κόστισε».