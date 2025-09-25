Ο Κιέζα παίρνει την θέση του Λεόνι στην λίστα της Λίβερπουλ για το Champions League

Ο σοβαρός τραυματισμός του νεαρού αμυντικού, έφερε ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή λίστα των «Reds», που έκαναν χρήση του νέου κανονισμού της UEFA.

Ο Τζιοβάνι Λεόνι στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Σαουθάμπτον για το Carabao Cup, αφού στο ντεμπούτο του με τους «Reds» υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού!

Ο 18χρονος στόπερ αναμένεται να χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν και ο σοβαρός τραυματισμός του, έφερε ανακατάταξη στην ευρωπαϊκή λίστα της Λίβερπουλ, αφού οι «Reds» αντικατέστησαν τον νεαρό ποδοσφαιριστή με τον Φεντερίκο Κιέζα.

Η Λίβερπουλ έκανε χρήση του νέου κανονισμού της UEFA, που πλέον προβλέπει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα για σοβαρό τραυματισμό, με τον Κιέζα πλέον να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην League Phase του Champions League.