Ο Γκλάσνερ έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Κρίσταλ Πάλας

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας είναι απόλυτα ικανοποιημένη από την θητεία του Αυστριακού τεχνικού, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο.

Η Κρίσταλ Πάλας έγραψε ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το κύπελλο Αγγλίας,αλλά θα συμμετάσχει στο Conference League-και όχι στο Europa League-, εξαιτίας των κανονισμών περί πολυιδιοκτησίας συλλόγων.

Ο τεχνικός της, Ολιβερ Γκλάσνερ, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Independent», είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Λονδίνου.

Ο 50χρονος Αυστριακός κόουτς έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η διοίκηση τού προσφέρει νέο τριετές συμβόλαιο, έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Αυστριακός ανέλαβε την Κρίσταλ Πάλας το Φεβρουάριο του 2024, παίρνοντας τη θέση του Ρόι Χόντγκσον, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Γκλάσνερ φέρεται να είναι στη λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην περίπτωση που απολυθεί ο Ρούμπεν Αμορίμ.