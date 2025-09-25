Τσάμπι Αλόνσο: «Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα των Μαδριλένων την φετινή σεζόν, θέλησε να... προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του.

Έξι νίκες σε έξι αγωνιστικές, μετράει η Ρεάλ και οι φίλαθλοι των «μερένχες» ελπίζουν πως φέτος η αγαπημένη τους ομάδα θα επιστρέψει στην κορυφή της Ισπανίας, αλλά και της Ευρώπης.

Ο τεχνικός όμως της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, φρόντισε να μετριάσει τον ενθουσιασμό και μίλησε για μια νέα ομάδα, που ακόμη προσπαθεί να βρει τον ρυθμό της:

«Είμαι 51 μόνο ημέρες στον πάγκο και σίγουρα οι έξι νίκες μας ικανοποιούν όλους. Πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό πως δημιουργούμε μια νέα ομάδα και έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας για να γίνει ένα σύνολο που θα διεκδικεί όλους τους τίτλους», τόνισε σχετικά ο Ισπανός κόουτς.