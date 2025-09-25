Φρανκ: «Μακάρι να επιστρέψει στην Τότεναμ ο Κέιν»

Ο Χάρι Κέιν είναι ξανά στα πρωτοσέλιδα του αγγλικού Τύπου, καθώς φουντώνει η φημολογία πως θέλει να επιστρέψει στην Premier League.

Ο 32χρονος διεθνής φορ συνεχίζει πάντως να εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην Bundesliga.

Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ και φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, έχοντας σε μόλις 12 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, 16 γκολ και τέσσερις ασίστ!

Η φημολογία όμως επιμένει πως σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Αγγλία. Η γερμανική εφημερίδα «Bild» αποκάλυψε προχθές ότι ο γερμανικός σύλλογος μπορεί να χάσει τον 32χρονο Αγγλο διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να επιστρέψει στη χώρα του.

Ο ίδιος αποφάσισε το καλοκαίρι να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να κερδίσει με τη βαυαρική ομάδα το Champions League και μετά να επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα.

H Νιούκαστλ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, φέρεται να μελετούν τους όρους του συμβολαίου του και να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση το καλοκαίρι για να πάρουν τα δικαιώματα του, ενώ και η Τότεναμ θα ήθελε να τον δει ξανά με τη φανέλα της ομάδας.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του τεχνικού των «Σπερς», Τόμας Φρανκ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό: «Ολοι οι φίλαθλοι, αλλά κι εγώ θα θέλαμε να τον δούμε να επιστρέφει στην ομάδα. Είναι κορυφαίος παίκτης. Δεν ξέρω τι σκέφτεται για το μέλλον, αλλά αν θελήσει να επιστρέψει τότε θα είναι καταπληκτικό για την Τότεναμ. Μακάρι να επιστρέψει, θα είναι η καλύτερη μεταγραφή μας τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Δανός κόουτς.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους όρους αυτούς στο συμβόλαιο του, που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, ο Κέιν μπορεί να φύγει από το Μόναχο στο τέλος της σεζόν αντί 60 εκατ. ευρώ.

Για να φύγει όμως θα πρέπει να ενημερώσει τη διοίκηση της βαυαρικής ομάδας πριν από τη χειμερινή διακοπή της Bundesliga και συγκεκριμένα πριν το τέλος Δεκεμβρίου.

Αυτές οι ρήτρες περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο σε περίπτωση που ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, θελήσει να επιστρέψει στην Premier League, έχοντας ίσως στο μυαλό του να καταρρίψει το ρεκόρ παραγωγικότητας, που κατέχει ο Αλαν Σίρερ με 260 γκολ, ενώ ο Κέιν έχει 213 τέρματα με τη φανέλα της Τότεναμ.