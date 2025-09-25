Ο Ταρέμι κατέγραψε επίδοση δεκαετίας με τα δύο γκολ κόντρα στον Αστέρα Aktor

Ο Μεχντί Ταρέμι έβαλε την «υπογραφή» του στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αστέρα Aktor, για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Ιρανός επιθετικός σημείωσε δύο γκολ και κατέγραψε επίδοση που είχε να σημειωθεί σχεδόν δέκα χρόνια για τους «ερυθρόλευκους» σε εκτός έδρας ματς για το Κύπελλο.

Ήταν 16 Δεκεμβρίου του 2015, όταν οι Πειραιώτες επικρατούσαν του Απόλλωνα με 1-2, με τον Νταβίντ Φουστέρ να σημειώνει δύο γκολ, με τον Ταρέμι να πιάνει αυτή την επίδοση κόντρα στον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.