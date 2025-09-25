Carabao Cup: Με Άρσεναλ στους «16» η Μπράιτον των Τζίμα-Κωστούλα

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «32» του Carabao Cup, διεξήχθη η κλήρωση για τους «16» που έφερε στον δρόμο της Μπράιτον των Τζίμα-Κωστούλα την Άρσεναλ.

Από τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Νιούκαστλ με την Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας, η Μάντσεστερ Σίτι την Σουόνσι και η Τσέλσι την Γουλβς.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του League Cup

Άρσεναλ - Μπράιτον

Γκρίμσμπι - Μπρέντφορντ

Σουόνσι - Μάντσεστερ Σίτι

Νιούκαστλ - Τότεναμ

Ρέξαμ - Κάρντιφ

Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας

Γουλβς - Τσέλσι

Γουίκομπ - Φούλαμ