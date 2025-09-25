MENU
Carabao Cup: Με Άρσεναλ στους «16» η Μπράιτον των Τζίμα-Κωστούλα

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «32» του Carabao Cup, διεξήχθη η κλήρωση για τους «16» που έφερε στον δρόμο της Μπράιτον των Τζίμα-Κωστούλα την Άρσεναλ.

Από τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν είναι αυτό της Νιούκαστλ με την Κρίσταλ Πάλας, ενώ η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας, η Μάντσεστερ Σίτι την Σουόνσι και η Τσέλσι την Γουλβς.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» του League Cup

Άρσεναλ - Μπράιτον
Γκρίμσμπι - Μπρέντφορντ
Σουόνσι - Μάντσεστερ Σίτι
Νιούκαστλ - Τότεναμ
Ρέξαμ - Κάρντιφ
Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
Γουλβς - Τσέλσι
Γουίκομπ - Φούλαμ

