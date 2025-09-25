Μεγάλη «ανάσα» με… ήρωα Άλβαρες για την Ατλέτικο

Με δραματικό τρόπο και τεράστια δυσκολία, η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε τη νίκη που αναζητούσε απεγνωσμένα, με το 3-2 σε βάρος της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Ατλέτικο έφτασε κοντά στην «πανωλεθρία» με νέα βαθμολογική απώλεια απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά με προσωπική παράσταση του Χούλιαν Άλβαρες κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη που επειγόντως χρειαζόταν (3-2).

Ο Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό, όμως η συνέχεια δεν ήταν καθόλου εύκολη για τους «ροχιμπλάνκος». Η Βαγιεκάνο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Τσαβάρια και 78ο λεπτό… πάγωσε το “Μετροπολιτάνο” παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με τον Γκαρθία.

Όπως αποδείχθηκε, ο Άλβαρες δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, και με δύο γκολ στο 80΄ και στο 88΄, ολοκλήρωσε τόσο το μεγαλειώδες χατ τρικ του, όσο και τη σπουδαία ανατροπή της ομάδας του.

Στη Βασκονία, η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε δύσκολα της Μαγιόρκα με 1-0, χάρη σε γκολ του αστέρα της, Μικέλ Οϊαρθάμπαλ, στο 49ο λεπτό. Νωρίτερα, Χετάφε και Αλαβές είχαν μείνει στο 1-1, με τον Αραμπαρί να δίνει προβάδισμα στη Χετάφε στο 63΄ και τον Γκεβάρα να ισοφαρίζει στο 71΄ για τους φιλοξενούμενους.