Κένι: «Έχουμε την ποιότητα ως ομάδα, θα έρθει το γκολ»

Ο Τζόντζο Κένι μετά το ισόπαλο 0-0 του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου έχουν την ποιότητα για να έρθει το γκολ στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το τι έφταιξε και δεν έφτασε στη νίκη ο ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι ήταν λίγο θέμα τύχης. Θεωρώ ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε την ποιότητα ως ομάδα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε. Πιστεύω θα έρθει και το γκολ».

Για το αν υπάρχει πίεση μετά τα αποτελέσματα με Παναιτωλικό και Μακάμπι: «Δεν υπάρχει πίεση και άγχος στην ομάδα. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι να πιέσουμε στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν και πιστεύω ότι θα έρθει και το γκολ».