Τα φαβορί έκαναν το καθήκον τους στο Carabao Cup με άνετες προκρίσεις

Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Τότεναμ και Νιούκαστλ απέφυγαν τις εκπλήξεις και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των «16» του Carabao Cup.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Χάντερσφιλτν, με γκολ των Φιλ Φόντεν (18΄) και Σαβίνιο (74΄). Η Τότεναμ «καθάρισε» από νωρίς απέναντι στην Ντονκάστερ, με το 2-0 να διαμορφώνεται από το 17΄, με τέρμα του Παλίνια στο 14΄ και αυτογκόλ του ΜακΓκράθ στο 17΄. Ο Μπρέναν Τζόνσον στο 4ο λεπτό τον καθυστερήσεων έγραψε το τελικό 3-0.

Η Νιούκαστλ δεν αντιμετώπισε προβλήματα, επικρατώντας με 4-1 της Μπράντφορντ στο Σεντ Τζέιμς Παρκ. Δύο φορές σκόραρε ο Ζοέλιντον (17΄, 75΄) και δύο ο Οσούλα στο (19΄, 87΄). Το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Κουκ στο 79΄.

Στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση, η Άρσεναλ δυσκολεύθηκε αρκετά στην έδρα της Πορτ Βέιλ, αφού αν και προηγήθηκε γρήγορα, με τον Έζε στο 8ο λεπτό, αλλά άργησε να διευρύνει το προβάδισμά της, με το τελικό 2-0 να γίνεται από τον Τροσάρ στο 86΄.