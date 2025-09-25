Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της League Phase του Europa League

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
Η 1η αγωνιστική
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0
ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1
Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2
Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0
Νις - Ρόμα 1-2
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1
Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1
Τα ματς της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου
Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 19:45
Λιλ - Μπραν 19:45
Άστον Βίλα - Μπολόνια 22:00
Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 22:00
Ουτρέχτη - Λυών 22:00
Ρέιντζερς - Γκενκ 22:00
Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 22:00
Στουτγκάρδη - Θέλτα 22:00
Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 22:00
Η βαθμολογία
1. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3
2. Μίντιλαντ 3
3. Λουντογκόρετς 3
4. Ρόμα 3
5. Φράιμπουργκ 3
6. Μπράγκα 3
7. Νότιγχαμ Φόρεστ 1
8. Μπέτις 1
9. Σέλτικ 1
10. Ερυθρός Αστέρας 0
11. ΠΑΟΚ 1
12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1
13. Άστον Βίλα 0
14. Βικτόρια Πλζεν 0
15. Γκόου Αχεντ 0
16. Φερεντσβάρος 0
17. Μπραν 0
18. Ρέιντζερς 0
19. Λιλ 0
20. Στεάουα 0
21. Λυών 0
22. Πόρτο 0
23. Μπολόνια 0
24. Ουτρέχτη 0
25. Θέλτα 0
26. Γκενκ 0
27. Σάλτσμπουργκ 0
28. Γιουνγκ Μπόις 0
29. Παναθηναϊκός 0
31. Στουτγκάρδη 0
32. Μάλμε 0
33. Νις 0
34. Φέγενορντ 0
35. Φενέρμπαχτσε 0
36. Στουρμ Γκρατς 0
Η δεύτερη αγωνιστική 2 Οκτωβρίου
Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 19:45
Λουντογκόρετς - Μπέτις 19:45
Μπολόνια - Φράιμπουργκ 19:45
Μπραν - Ουτρέχτη 19:45
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19:45
Ρόμα - Λιλ 19:45
Σέλτικ - Μπράγκα 19:45
Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις 19:45
Φενέρμπαχτσε - Νις 19:45
Βασιλεία - Στουτγκάρδη 22:00
Γκενκ - Φερεντσβάρος 22:00
Θέλτα - ΠΑΟΚ 22:00
Λυών - Σάλτσμπουργκ 22:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00
Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ 22:00
Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 22:00
Στουρμ Γκρατς - Ρέιντζερς 22:00
Φέγενορντ - Άστον Βίλα 22:00