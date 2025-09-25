Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το πρόγραμμα της League Phase του Europa League

Ολοκληρώθηκε το πρώτο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να πετάει δύο βαθμούς μετά το 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ο Παναθηναϊκός ρίχνεται σήμερα στην μάχη κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική: Η 1η αγωνιστική Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1

Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0

Νις - Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1 Τα ματς της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 19:45

Λιλ - Μπραν 19:45

Άστον Βίλα - Μπολόνια 22:00

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 22:00

Ουτρέχτη - Λυών 22:00

Ρέιντζερς - Γκενκ 22:00

Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 22:00

Στουτγκάρδη - Θέλτα 22:00

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 22:00 Η βαθμολογία 1. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 3

2. Μίντιλαντ 3

3. Λουντογκόρετς 3

4. Ρόμα 3

5. Φράιμπουργκ 3

6. Μπράγκα 3

7. Νότιγχαμ Φόρεστ 1

8. Μπέτις 1

9. Σέλτικ 1

10. Ερυθρός Αστέρας 0

11. ΠΑΟΚ 1

12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1

13. Άστον Βίλα 0

14. Βικτόρια Πλζεν 0

15. Γκόου Αχεντ 0

16. Φερεντσβάρος 0

17. Μπραν 0

18. Ρέιντζερς 0

19. Λιλ 0

20. Στεάουα 0

21. Λυών 0

22. Πόρτο 0

23. Μπολόνια 0

24. Ουτρέχτη 0

25. Θέλτα 0

26. Γκενκ 0

27. Σάλτσμπουργκ 0

28. Γιουνγκ Μπόις 0

29. Παναθηναϊκός 0

30. Άστον Βίλα 0

31. Στουτγκάρδη 0

32. Μάλμε 0

33. Νις 0

34. Φέγενορντ 0

35. Φενέρμπαχτσε 0

36. Στουρμ Γκρατς 0 Η δεύτερη αγωνιστική 2 Οκτωβρίου Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 19:45

Λουντογκόρετς - Μπέτις 19:45

Μπολόνια - Φράιμπουργκ 19:45

Μπραν - Ουτρέχτη 19:45

Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19:45

Ρόμα - Λιλ 19:45

Σέλτικ - Μπράγκα 19:45

Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις 19:45

Φενέρμπαχτσε - Νις 19:45

Βασιλεία - Στουτγκάρδη 22:00

Γκενκ - Φερεντσβάρος 22:00

Θέλτα - ΠΑΟΚ 22:00

Λυών - Σάλτσμπουργκ 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ 22:00

Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 22:00

Στουρμ Γκρατς - Ρέιντζερς 22:00

Φέγενορντ - Άστον Βίλα 22:00