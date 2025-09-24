Η Μπέτις «χτύπησε» την Φόρεστ στο φινάλε

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κρατούσε στα χέρια της σημαντική νίκη στην Ανδαλουσία, όμως ο Άντονι την «ξενέρωσε» με το 2-2 στο 85’.

Το club της Premier League πέτυχε γκολ στην Ευρώπη για πρώτη φορά έπειτα από 10.781 μέρες και βρέθηκε κοντά σε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase, όμως οι Ισπανοί είχαν τον τελευταίο λόγο και απέφυγαν την ήττα (2-2). Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού άνοιξε το σκορ στο 15’ με τρομερό σουτ έπειτα από ασίστ του Άντονι, με τον 34χρονο επιθετικό φτάνει τα 9 γκολ και να γίνεται ο Νο1 σκόρερ ever των Verdiblancos στην Ευρώπη.

Το 1-0 δεν έμεινε πάντως για πολύ, καθώς η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου ισοφάρισε στο 18’ με κοντινό πλασέ του Ιγκόρ Ζεσούς μετά τη συρτή σέντρα πάρε-βάλε του Γκιμπς-Γουάιτ από δεξιά και στο 23’ έκανε το 1-2 με τον ίδιο παίκτη αυτή τη φορά με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Ντάγκλας Λουίζ. Στο 33’ ξανά από κόρνερ ο Χάντσον-Οντόι με προβολή έφτασε εκατοστά από το 1-3, όμως μετά την προβολή του η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Στην επανάληψη ο ρυθμός ήταν πολύ πιο χαμηλός, η Φόρεστ θεώρησε ότι έχει κάνει τη δουλειά, όμως όταν ο αντίπαλος είναι ισπανική ομάδα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έτσι, στο 85’ ο Άντονι με πλασέ με το κακό του πόδι έπειτα από σέντρα από αριστερά διαμόρφωσε το τελικό 2-2 παίρνοντας την μπουκιά μέσα από το στόμα των Άγγλων.

Ελληνικό χρώμα είχε και το Νις - Ρόμα, με τους Giallorossi να παίρνουν την εκτός έδρας νίκη και να ξεκινούν με το δεξί την League Phase. Στην επανάληψη και το 52’ το σύνολο του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Εντικά μετά το κόρνερ του Πελεγκρίνι και στο 55’ ο Τσιμίκας έβγαλε τηλεκατευθυνόμενη σέντρα για τον Μαντσίνι, που έγραψε το 0-2. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 77’ με πέναλτι του Μόφι για το τελικό 1-2.

Στα άλλα ματς που έγιναν την ίδια ώρα, η Φράιμπουργκ επιβλήθηκε 2-1 της Βασιλείας, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-1 της Φενερμπαχτσέ, όπως και η Μπράγκα με 1-0 της Φέγενορντ. «Διπλό» για την Λουντογκόρετς στην Μάλμε (1-2), ισόπαλο το Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ (1-1).

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1

(65' Aρναούτοβιτς - 56' Ιεανάτσο)



Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2

(78’ Γιόνσεν - 8’ πεν. Στάνιτς, 23' Μπιλέ)

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

(15' Μπακαμπού, 85' Άντονι - 18', 23' Ιγκόρ Ζέσους)

Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0

(79' Nαβάρο)

Νις - Ρόμα 1-2

(77' πεν. Μόφι - 52' Εντικά, 55' Μαντσίνι)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Φενερμπαχτσέ 3-1

(21', 51' Μπέλιο, 95' Μπακράρ - 25' Σιμάνσκι)

Φράιμπουργκ-Βασιλεία 2-1

(31' Όστεραγκε, 57' Έγκεσταϊν - 84' Οτελέ)

Mίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς 2-0

(7’ αυτ. Κρίστενσεν, 89' Ντιαό)

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0