Χρόνος ανάγνωσης 1’

Συστημένη σέντρα του Τσιμίκα και 0-2 η Ρόμα! (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Μαντσίνι αξιοποιεί σέντρα πάρε-βάλε του Κώστα Τσιμίκα, που με την πρώτη του ασίστ με την φανέλα της Ρόμα την βοηθά να κάνει το 0-2 μέσα στην έδρα της Νις.
