Παπαδόπουλος: «Αξίζαμε τη νίκη - Χαίρεσαι να βλέπεις αυτή την ομάδα»

Όσα δήλωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος μετά τη νίκη με 2-1 του Λεβαδειακού στην έδρα της ΑΕΛ, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Υπερήφανος και απολύτως ευχαριστημένος εμφανίστηκε μετά το τρίποντο του Λεβαδειακού με 2-1 εκτός έδρας απέναντι στην Λάρισα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, με τον προπονητή της Βοιωτικής ομάδας να αναφέρει ότι χαίρεται να βλέπει την ομάδα του και το ποδόσφαιρο που παίζει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Είναι ευχάριστο που βρισκόμαστε στην κορυφή της League Phase. Εκεί θέλουμε να παραμείνουμε μέχρι το τέλος. Για το σημερινό παιχνίδι είχαμε την κατοχή, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και δεν απειληθήκαμε, όμως στο ποδόσφαιρο σε μια αδράνεια μπορείς να δεχθείς γκολ, αλλά το ποδόσφαιρο στο τέλος είναι δίκαιο.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου και αυτό που τους είπα στο ημίχρονο, είναι ότι αν ήμουν φίλαθλος και καθόμουν στην κερκίδα, θα χαιρόμουν να βλέπω αυτή την ομάδα. Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι μαζί τους, γιατί πέρα από καλοί παίκτες είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες. Μα το σημαντικότερο είναι ότι νιώθουν νικητές, δεν τα παρατάνε, δεν σταματάμε ποτέ να πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε ένα παιχνίδι, όπως έγινε και σήμερα.

Μην γελιόμαστε στο Κύπελλο υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, που έχουν πιο πολλή εμπειρία από εμάς, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια μας. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα έχουμε θέσει έναν στόχο, τον οποίο πρέπει να πετύχουμε και αυτό το κάνει πιο δύσκολο, αλλά εμπιστοσύνη και ποιότητα υπάρχει για να κατακτήσουμε και αυτό τον στόχο».