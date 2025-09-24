Λάζετιτς: «Δίκαιο το αποτέλεσμα - Πολύ δύσκολο... περιβάλλον»

Περήφανος για τους παίκτες του ήταν ο Ζάρκο Λάζετιτς μετά το 0-0 της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μακάμπι, καθώς ανταπεξήλθαν σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.

Ικανοποιημένος από την εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας του, φάνηκε ο προπονητής της Μακάμπι, ο οποίος δήλωσε πως το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν θεωρεί δίκαιο το αποτέλεσμα και αν ο ΠΑΟΚ του έβαλε δύσκολα στο β΄ ημίχρονο: «Πιστεύω ότι ήταν δίκαιο. Και οι δύο ομάδες είχαν ίσες και παρόμοιες φάσεις. Το αποτέλεσμα δείχνει την αλήθεια. Περήφανος για τους παίκτες μου, πως έπαιξαν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Πολύ καλό πνεύμα, είχαμε αυτοπεποίθηση, όσον αφορά την εμφάνιση ήμασταν πολύ καλοί. Συμφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ μας πίεσε. Το περιμέναμε, δεν ήταν ευχαριστημένος με το 0-0, μας έβαλε μεγαλύτερη πίεση, αντιδράσαμε καλά, εκτός των τελευταίων 5-7 λεπτών».

Για την εξαιρετική αμυντική εμφάνιση των παικτών του: «Αυτό δείχνει την ταυτότητα της ομάδας. Κάποιες φορές δεν παίζουμε με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση, αλλά η άμυνα είναι απαραίτητη σε έναν αγώνα και όποιος την έχει αποκτά πλεονέκτημα. Σήμερα θεωρώ ότι από το πρώτο λεπτό ήμασταν καλοί αμυντικά, κάτι πολύ σημαντικό».

Για το αν τους δίνει αυτοπεποίθηση το αποτέλεσμα ενόψει της συνέχειας: «Παίρνουμε αυτοπεποίθηση προς το παρόν για τον αγώνα του Σαββάτου για το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα βοηθήσει. Αυτό είπα και πριν από τον αγώνα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη αναμέτρηση».

Για το πως κάνει τη «μεταφορά» στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας μεταξύ Ευρώπης και πρωταθλήματος: «Αυτή είναι η δουλειά μας. Παίζουμε όλο το χρόνο για να έχουμε τέτοιες ευκαιρίες. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε καλές ομάδες. Τώρα ξέρω ότι έχουμε μόνο μία μέρα χαλάρωσης και δύο μέρες προετοιμασίας».

Για την αλλαγή τερματοφύλακα μετά τα παιχνίδια με την Πάφο: «Έκανε τη δουλειά του και τον πιστεύουμε. Όπως όλους τους παίκτες. Ήταν καλός και ξέρουμε ότι έχει ποιότητα και μπορεί να βελτιωθεί».