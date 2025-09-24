Πετράκης: «Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι… δεν ήρθαμε»

Ο προπονητής του Παναιτωλικού Γιάννης Πετράκης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την ΑΕΚ και στάθηκε στην κακή εικόνα που έβγαλε η ομάδα του στο πρώτο 45λεπτο.

Αναλυτικά, ανέφερε: «Θέλω να πω ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία πάρα πολύ καλή ομάδα, με ποιότητα και ιδέες. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι… δεν ήρθαμε. Σε συνδυασμό με την ποιότητα του αντιπάλου είχαμε παθητικό ρόλο, με αποτέλεσμα να δεχθούμε δυο γκολ και να δημιουργήσει η ΑΕΚ προϋποθέσεις και για άλλο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο παιχνίδι. Δεχθήκαμε μια ευκαιρία από στατική φάση. Εμείς είχαμε φάσεις και σε συνδυασμό με το γκολ – πέναλτι που πετύχαμε να πάρουμε κάτι από το ματς. Μαθαίνουμε από το πρώτο ημίχρονο, κρατάμε το δεύτερο και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι».

Για την αλλαγή του Μπουχαλάκη στο 37’: «Ένα από τα πολλά θέματα που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο είναι ότι δεν κρατούσαμε καθόλου μπάλα. Η είσοδος του Αντρέα ήταν σημαντική για να βγάλουμε αυτά που μπορούμε».