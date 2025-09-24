Παβλένκα: «Μας έλειψε η αυτοπεποίθηση - Κανένας δεν είναι χαρούμενος με την ισοπαλία»

Στην έλλειψη αυτοπεποίθησης απέδωσε την δυστοκία του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Γίρι Παβλένκα, που έφερε την «λευκή» ισοπαλία για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Είμαι ελαφρώς χαρούμενος που κράτησα το μηδέν αλλά δεν μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στόχος μας ήταν η νίκη. Δυστυχώς σπαταλήσαμε αρκετές ευκαιρίες σήμερα και δεν σκοράραμε».

Για την συνεισφορά του κάτω από την εστία: «Είμαι χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Σήμερα κανένας δεν είναι χαρούμενος για την ισοπαλία, στόχος μας ήταν η νίκη. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και συγκεντρωμένοι για την συνέχεια».

Για την δυστοκία του ΠΑΟΚ: «Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, είναι κάτι θετικό. Αυτό που μας έλειψε ήταν η αυτοπεποίθηση μπροστά από την εστία, που θα μας έδινε την κατάλληλη ηρεμία για να τελειώσουμε τις φάσεις».