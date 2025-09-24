MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

Τα... άχαστα των Καμαρά και Τσάλοβ (vids)

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά τα... άχαστα στο τέλος, με τους Καμαρά και Τσάλοβ να «καταφέρνουν» να μην σκοράρουν για το τελικό 0-0.

Δείτε τις φάσεις:

 

