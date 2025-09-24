Λουτσέσκου: «Είμαστε σε μία περίοδο... ατυχίας!»

Το πρώτο σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι στην Τούμπα με 0-0.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ένα περίπλοκο παιχνίδι, με μία επιθετική ομάδα με ποιότητα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να φτιάξει φάσεις. Έγιναν κάποια λάθη από εμάς στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησαν σε ευκαιρίες, στο δεύτερο δεν επαναλήφθηκαν και δεν δώσαμε χώρο στον αντίπαλο.



Έπαιξαν καλή άμυνα, δεν ήταν εύκολο, αλλά είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και η τύχη, είμαστε σε μία περίοδο ατυχίας. Πρέπει να κρατήσουμε την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνιστήκαμε και να μετουσιώσουμε τις φάσεις σε γκολ», είπε αναλυτικά.