Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα στην Δανία η Στουρμ Γκρατς

Η Στουρμ Γκρατς, ομάδα με την οποία θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην League Phase, ηττήθηκε εκτός έδρας με 2-0 από την Μίντιλαντ.

Δεν ξεκίνησε καλά τις υποχρεώσεις της στo Europa League η Στουρμ, η οποία έχασε στην Δανία από την Μίντιλαντ (2-0). Οι Αυστριακοί, με τους οποίους θα παίξουν στην League Phase οι Πράσινοι, μπορεί να είχαν τον έλεγχο, όμως πλήρωσαν τα λάθη τους και άρχισαν με ήττα στη δεύτερη διοργάνωση της UEFA.

Στο 7’ ο Φρανκουλίνο εκτέλεσε το κόρνερ και ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Κρίστενσεν, στην προσπάθειά του να μπλοκάρει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Το ματς ήταν μοιρασμένο στη συνέχεια όμως το σκορ παρέμεινε και στο 89’ ο Ντιαό πέτυχε και δεύτερο τέρμα για την Μίντιλαντ, η οποία πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 στην πρεμιέρα.



Τα αποτελέσματα

Τετάρτη (24/09)

Mίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς 2-0

(7’ αυτ. Κρίστενσεν, 89' Ντιαό)

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ (22:00)

Μάλμε - Λουντογκόρετς (22:00)

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Μπράγκα - Φέγενορντ (22:00)

Νις - Ρόμα (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενερμπαχτσέ (22:00)

Φράιμπουργκ - Βασιλεία (22:00)