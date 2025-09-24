Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Ήττα στην Δανία η Στουρμ Γκρατς

Δεν ξεκίνησε καλά τις υποχρεώσεις της στo Europa League η Στουρμ, η οποία έχασε στην Δανία από την Μίντιλαντ (2-0). Οι Αυστριακοί, με τους οποίους θα παίξουν στην League Phase οι Πράσινοι, μπορεί να είχαν τον έλεγχο, όμως πλήρωσαν τα λάθη τους και άρχισαν με ήττα στη δεύτερη διοργάνωση της UEFA.
Στο 7’ ο Φρανκουλίνο εκτέλεσε το κόρνερ και ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Κρίστενσεν, στην προσπάθειά του να μπλοκάρει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Το ματς ήταν μοιρασμένο στη συνέχεια όμως το σκορ παρέμεινε και στο 89’ ο Ντιαό πέτυχε και δεύτερο τέρμα για την Μίντιλαντ, η οποία πανηγύρισε τη νίκη με 2-0 στην πρεμιέρα.
Τα αποτελέσματα
Τετάρτη (24/09)
Mίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς 2-0
(7’ αυτ. Κρίστενσεν, 89' Ντιαό)
ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ (22:00)
Μάλμε - Λουντογκόρετς (22:00)
Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Μπράγκα - Φέγενορντ (22:00)
Νις - Ρόμα (22:00)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενερμπαχτσέ (22:00)
Φράιμπουργκ - Βασιλεία (22:00)