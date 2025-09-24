Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Παβλένκα τον «κράτησε», οι αλλαγές τον βοήθησαν, αλλά Τσάλοβ-Καμαρά το... έχασαν

Παβλένκα: «Σωτήριος» για μία ακόμα φορά, καθώς σε όλες τις φάσεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ κρατάει... όρθιο τον ΠΑΟΚ.
Κένι: Σκληροτράχηλος ο Σκωτσέζος, παρόλα αυτά ούτε οι σέντρες του είχαν αποτέλεσμα επιθετικά, ούτε ήταν τόσο σταθερός αμυντικά.
Μπάμπα: Αμυντικά είχε... ζητηματάκια, ενώ μπροστά βοήθησε αρκετά τον Τάισον με τα ανεβάσματά του.
Κεντζιόρα: Κάπως «νωχελικός», όπως όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Παρότι η Μακάμπι αγωνιζόταν χωρίς καθαρό φορ, ο Πέρετζ έκανε ότι ήθελε επιθετικά, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.
Μιχαηλίδης: Αρκετά προβλήματα από πλευράς του, με ένα λάθος του να οδηγεί στην τεράστια ευκαιρία της Μακάμπι. Θετικές οι μακρινές του μπαλιές.
Οζντόεφ: Κάπως «νευρικός» με αρκετά... άτσαλα μαρκαρίσματα, επιθετικά πατούσε περιοχή συνεχώς, βοηθώντας την ομάδα του.
Μεϊτέ: Από τους πιο θετικούς του αγώνα. Δεν είχε κάποιο λάθος αμυντικά που να «κόστισε», ενώ επιθετικά βοήθησε αισθητά.
Κωνσταντέλιας: Οργανωτής και ο κινητήριος «μοχλός» επιθετικά, παρόλα αυτά ξανά υστερείς στην τελική προσπάθεια.
Τάισον: Θετικός ο Βραζιλιάνος, έχοντας τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στο 4΄. «Έδεσαν» θετικά μετά από καιρό με τον Μπάμπα.
Ζίβκοβιτς: Ενώ η μπάλα βρισκόταν συνεχώς πάνω του, η τελική πάσα-προσπάθεια ήταν «απογοητευτική» σε όλες τις περιπτώσεις.
Γιακουμάκης: Λίγο... χαμένος, με τη Μακάμπι να τον κλείνει καλά. Στα θετικά η πίεση του... παντού. Πεσμένος στο δεύτερο ημίχρονο.
Οι αλλαγές:
Καμαρά: Ανέβηκε ο ΠΑΟΚ, ως είθισται, με την είσοδό του, με τον Αφρικανό να χάνει τις δύο από τις τρεις μεγαλύτερες ευκαιρίες του Δικεφάλου.
Ντεσπόντοφ: Βελτιώθηκε η εικόνα με τον Βούλγαρο, παρόλα αυτά τα περισσότερα γεμίσματά του ανεπιτυχή.
Τσάλοβ: Χάνει το... άχαστο και αυτονόητα είναι ο «μοιραίος» της αναμέτρησης.
Ιβανούσετς: Έπαιξε ελάχιστα, παρόλα αυτά δίνει την τρομερή πάσα στον Καμαρά στο τέλος του αγώνα.