Νίκολιτς: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη διαιτησία γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας - Ο Καλοσκάμης είναι το μέλλον»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού για το Κύπελλο ρωτήθηκε για τη σημερινή διαιτησία αλλά και όσα έγιναν στη Λάρισα, επισήμανε πως δεν θα ήθελε να τοποθετηθεί καθώς «υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας» ενώ μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Δημήτρη Καλοσκάμη και τον Ζοάο Μάριο.

Αναλυτικά όλα οσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο επισήμανε: «Έχουμε έξι βαθμούς. Δώδεκα ματς αήττητοι. Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο μέρος, ήταν ένα υπόδειγμα πως θέλουμε να παίζουμε. Οι φίλαθλοι το απόλαυσαν. Στο δεύτερο μέρος έπεσε ο ρυθμός. Οι παίκτες έπαιξαν τα λεπτά που είχαμε προσχεδιάσει. Από εδώ και πέρα προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες αναμετρήσεις. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν μια εργάσιμη μέρα και έκαναν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε ότι τους ανταμείψαμε».

Για το αν το πρώτο μέρος ήταν το καλύτερο φετινό της ΑΕΚ: «Ήταν εξαιρετική εμφάνιση, με δυναμικό, όμορφο ποδόσφαιρο, με πίεση ψηλά και συνδυασμούς. Είναι το μοντέλο του πως θέλουμε να παίζουμε».

Για τη διαιτησία μετά τη Λάρισα και στο αποψινό παιχνίδι: «Δεν έχει μιλήσει το κλαμπ, δεν θα ήθελα να σχολιάσω γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος τιμωρίας. Προτιμώ να είμαι με τους παίκτες μου. Θα υπάρξει κάποιο σχόλιο όταν έχω πλήρη εικόνα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω θα το κάνω. Όλοι κάνουν λάθη και οι διαιτητές μπορεί να κάνουν. Είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσουμε. Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν θα βάλεις τα κλάματα, δεν έχουμε τέτοιο στυλ να παραπονούμαστε. Επικεντρωνόμαστε στο δικό μας παιχνίδι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Να πούμε και το ευχάριστο, με το πρώτο γκολ του Καλοσκάμη. Έχασε μια ευκαιρία με την ΑΕΛ, είναι ένα ταλέντο εξαιρετικό που αποτελεί την προοπτική για το μέλλον. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον ίδιο».

Για το αν κάποιοι από τους παίκτες που αγωνίστηκαν σήμερα τον έβαλαν σε σκέψεις για την ενδεκάδα του πρωταθλήματος: «Βεβαίως. Είναι πολύ ευχάριστο να έχουμε παίκτες που μας βάζουν τέτοια διλήμματα. Είμαι υπέρ αυτού. Είμαι χαρούμενος γιατί είναι πολύ θετική εξέλιξη αυτός ο υγιής ανταγωνισμός. Και στη Λάρισα είχα πει κάποια θετικά σχόλια και σήμερα περίμενα κάποια παραπάνω πράγματα από κάποιους. Κάποιοι ενδεχομένως να ξεκινήσουν στο επόμενο παιχνίδι».

Για την ετοιμότητα του Ζοάο Μάριο και αν περιμένει επιστροφές: «Ο Ζοάο πρόκειται για έναν εξαιρετικά ευφυή παίκτη. Παίζει για την ομάδα και έχει ποιότητα που εκτιμώ. Έχει καλή φυσική κατάσταση, είχε παίξει με την Μπεσίκτας. Χρειάζεται ίσως μια παραπάνω προσαρμογή, αλλά είναι έτοιμος. Είναι ένας από αυτούς με Πειρό και Καλοσκάμη που θέτουν κάποιο δίλημμα. Ο Γκατσίνοβιτς θα είναι έτοιμος να έρθει από τον πάγκο με τον Βόλο. Οι Ζίνι και Περέιρα θα αργήσουν λίγο παραπάνω για να μπουν».