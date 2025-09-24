Ξανά άσφαιρος ο ΠΑΟΚ, παρότι πίεσε ασφυκτικά τη Μακάμπι, έχασε τα άχαστα στο τέλος με Τσάλοβ, Καμαρά και ξεκίνησε με στραβοπάτημα στο Europa League (0-0).

Αυτό το κάτι... Το κάτι παραπάνω, αυτό που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, να στριμώξει τη Μακάμπι που ήρθε με απειλητικές διαθέσεις στην Τούμπα, να τον λυτρώσει στο φινάλε, εκεί που έχασε τα... άχαστα! Αυτό το κάτι που αγνοείται! Πρεμιέρα για τη League Phase του Europa League και ένα ματς σε υψηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δείχνουν δόντια με το... καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον και οι Ισραηλινοί με τον πρώτο τους σκόρερ, Ντορ Πέρετζ.

Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μισπάτι «διάβασε» σωστά τη φάση και βγήκε από την εστία του, αντιλαμβανόμενος τη μπαλιά προς τον Τάισον. Ο Βραζιλιάνος πήρε την κεφαλιά και στη συνέχεια πλάσαρε σε κενή εστία, με τον Καμαρά να διώχνει σωτήρια. Άμεση απάντηση από τους φιλοξενούμενους, με τον Πέρετζ να αστοχεί από καλή θέση, μετά το καλοχτυπημένο φάουλ του Ντάβιντα.

Ήταν η εισαγωγή στο α' ημίχρονο, σε ένα γεμάτο 45λεπτο με εκατέρωθεν φάσεις αλλά και πολλά λάθη από πλευράς Δικεφάλου. ΠΑΟΚ και Μακάμπι έψαχναν το κλέψιμο που θα τους έδινε υπεραριθμία ή κίνηση στην πλάτη του αντιπάλου, ψάχνοντας τον αιφνιδιασμό. Χαρακτηριστική η φάση για τους Θεσσαλονικείς με το κλέψιμο της μπάλας από τον Κένι ψηλά, με τον Οζντόεφ να τη γυρνάει εξαιρετικά στο δεύτερο δοκάρι και τον Τάισον να ολοκληρώνει με ένα δυνατό σουτ με τη μία, που πέρασε άουτ.

Οι πρωταθλητές του Ισραήλ όμως ήξεραν πως να κρατούν σε εγρήγορση τους Θεσσαλονικείς, δοκιμάζοντας δις τα αντανακλαστικά του Παβλένκα. Στο 18' με το σουτ του Γιεχεκζέλ και τρία λεπτά αργότερα με την τεράστια ευκαιρία που έχασε ο Πέρετζ, βρίσκοντας απέναντί του τον Τσέχο κίπερ. Από κόντρα, ο Ισραηλινός βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Πάβλενκα τον σταμάτησε εντυπωσιακά!

Η ζημιά για τους ασπρόμαυρους αποφεύχθηκε αργότερα και συγκεκριμένα στο 35΄, όταν η Μακάμπι έβγαλε απίθανη φάση με τρεις μπαλιές που... ακινητοποίησαν τους ασπρόμαυρους. Ο Ρεβίβο βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ και υποδέχθηκε την βαθιά μπαλιά του Σλόμο, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Πέρετζ ο οποίος σκόραρε προ κενής εστίας για το 0-1, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR ως οφσάιντ.

Ενδεχομένως ήταν και το σημείο που «αφύπνισε» τον ΠΑΟΚ, μπαίνοντας πιο... μπουκαδόρικα στην περιοχή της Μακάμπι, κινούμενος κάθετα και εντείνοντας την πίεσή του μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Το 0-0 των δύο ομάδων έκλεισε με το τρομερό σλάλομ του Κωνσταντέλια, το σουτ του οποίου μπλόκαρε με δυσκολία ο κίπερ των Ισραηλινών!

Σε ένα διαφορετικό μοτίβο κινήθηκε η Μακάμπι στο β΄μέρος, δίνοντας χώρο στον ΠΑΟΚ που... στρατοπέδευσε στο όριο της περιοχής των Ισραηλινών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ήταν ξεκάθαρο πως οι Ισραηλινοί ήθελαν να «παίξουν» και με το χρόνο, προσαρμόζοντας την τακτική τους στις στιγμές αιφνιδιασμού του αντιπάλου, αντιλαμβανόμενοι τις αδυναμίες στο αμυντικό τρανζίσιον. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τον Παβλένκα...

Ο άνθρωπος που κρατάει τον ΠΑΟΚ, από το ξεκίνημα της σεζόν, όρθιο στην Ευρώπη, φρόντισε να βάλει ένα ακόμη... φρένο. Η μπάλα στρώθηκε μπροστά στον Αντράντε, μετά από κόντρες, αλλά ο Τσέχος τον σταμάτησε εξ επαφής (65΄). Ο Ραζβάν Λουτσέσκου «φρέσκαρε» μεσοεπιθετικά την ομάδα, ρίχνοντας αρχικά Ντεσπόντοφ και Καμαρά (66') αντί των Τάισον και Οζντόεφ, ενώ έξι λεπτά αργότερα απέσυρε τον Γιακουμάκη, ποντάροντας στον Τσάλοβ...

Πινελιές... ανανέωσης και από τον Ζάρκο Λάζετιτς, ο οποίος είδε την τύχη να του κλείνει το ματς στο 70΄, σε μία απίθανη φάση όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω. Ο Κεντζιόρα έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω, ο Καμαρά πρόλαβε τον Μισπάτι αλλά ο ο Σισοκό έδιωξε στην γραμμή, με τη μπάλα να κοντράρει στο δοκάρι!

Η Μακάμπι είχε απάντηση τις καλές στιγμές, καταγράφοντας τη δική της με τον Ντάβιντα που σύγκλινε και σούταρε, με τη μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι. Ο επίλογος του αγώνα όμως, είχε καθαρά την υπογραφή του ΠΑΟΚ που έκανε ό,τι μπορούσε αλλά ο εφιάλτης μπροστά από την εστία, τον κρατά πίσω!

Σε ένα παράλληλο γύρισμα του Αντρίγια, Τσάλοβ και Ντεσπόντοφ ήταν... μισό βήμα πίσω. Ήταν εκεί, έκαναν κίνηση, αρκούσε απλά να βάλει ένας το πόδι του, αλλά δεν πρόλαβαν... Μερικά λεπτά πριν την ολοκλήρωση του 90λεπτου, ο Ιβανούσετς που μπήκε να δώσει... ανάσες στον Κωνσταντέλια, «σέρβιρε» στον Τσάλοβ αλλά ο Ρώσος πλάσαρε πάνω στον Μισπάτι!

Στις φάσεις με τα... άχαστα μπήκε και ο Καμαρά στην εκπνοή του αγώνα, όταν βρέθηκε τετ α τετ με τον κίπερ της Μακάμπι μετά από τρομερή πάσα του Ιβανούσετς, αλλά ο Μπισπάτι φώναξε «παρών», κρατώντας τον ΠΑΟΚ στο μηδέν! Όλα στο μηδέν στην Τούμπα, πρεμιέρα με το... αριστερό για τους Θεσσαλονικείς που έχουν «πετάξει» στα... σκουπίδια από το περασμένο Σάββατο απίθανες ευκαιρίες!

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Οζντόεφ(65΄Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας(86΄Ιβανούσετς), Τάισον(65΄Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης(71΄Τσάλοβ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Ρεβίβο, Καμαρά, Σλόμο, Ασάντε, Σισοκό(72΄Νόι), Μπέλιτς, Πέρετζ, Γιεχεκζέλ(89΄Μαντμόν), Αντράντε(90+2΄Σαχάρ), Νταβίντα(72΄Βαρέλα)