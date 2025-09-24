Προπονήθηκε στην Βέρνη ο Παναθηναϊκός, στην Ελλάδα ο Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στο γήπεδο της Γιούνγκ Μπόις ενόψει της αυριανής αναμέτρησης, με τον Φακούντο Πελίστρι να μένει στην Ελλάδα και να συνεχίζει το δικό του πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» ξεκινούν αύριο (25/9, 22:00) τις υποχρεώσεις τους στην League Phase του Europa League και σήμερα προπονήθηκαν στο γήπεδο της Γιούνγκ Μπόις, ολοκληρώνοντας έτσι την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει φυσικά στον Φακούντο Πελίστρι, που ταλαιπωρείται από θλάση και θα μείνει εκτός για 10-14 μέρες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στo «Stadion Wankdorf», ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Ο Φακούντο Πελίστρι παρέμεινε στην Ελλάδα και συνέχισε το πρόγραμμά του».