Η κριτική της ΑΕΚ: Κορυφαίος, με ολοκληρωμένο παιχνίδι ο Καλοσκάμης, σούπερ και ο Πιερό

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena κάνοντας το 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, έχοντας σε σπουδαια μέρα τον Δημήτρη Καλοσκάμη που ειχε γκολ και ασίστ και αναδείχτηκε MVP, ενώ ξεχώρισε και ο έτερος σκόρερ της Ενωσης Φραντζί Πιερό.

Μπρινιόλι 7

Νικήθηκε στο τέλος με την εκτέλεση πέναλτι. Από εκεί και πέρα είχε σωστές αντιδράσεις και σταμάτησε ένα σουτ του Μπουχαλάκη στο πρώτο μέρος και δυο επικίνδυνες προσπάθειες των Μίχαλακ - Ενκολό στην επανάληψη με αποτελεσματικές επεμβάσεις.

Οντουμπάτζο 7

Αντεπεξήλθε και ήταν θετική η παρουσία του. Αμυντικά παρείχε ασφάλεια στην πλευρά του και είχε τον έλεγχο, ενώ έδωσε πράγματα και μεσοεπιθετικά με σωστές επιλογές.

Βίντα 7

Απόλυτος κυρίαρχος στον χώρο ευθύνης του. Κέρδισε σχεδόν όλες τις μονομαχίες ψηλά και χαμηλά και δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα. Στο πρώτο μέρος θα μπορούσε να σκοράρει κι ολας με την κεφαλιά όπου η μπάλα πέρασε λίγο έξω, ενώ στην επανάληψη είναι αυτός που εμπλέκεται στο χέρι που βλέπει ο Τσιμεντερίδης.

Μουκουντί 8

Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Ήταν σχεδόν αλάνθαστος, τα μαρκαρίσματα του είχαν δυναμισμό και αποτελεσματικότητα και διάβαζε άριστα το παιχνίδι από πίσω, βοηθώντας και στο build up.

Πενράις 7

Δεν έκανε το σούπερ παιχνίδι όμως ήταν σοβαρός, σταθερός και ουσιαστικός. Είχε σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια και ανασταλτικά ήταν αλάνθαστος.

Γκρούγιτς 8

Αφεντικό στον χώρο του άξονα. Έκανε ένα σχεδόν αλάνθαστο παιχνίδι παίζοντας μπροστά απο τα στόπερ παίρνοντας πάντα την πρώτη μπάλα, χτίζοντας το παιχνίδι της ΑΕΚ από πίσω. Βοήθησε σημαντικά στο κομμάτι της ανάπτυξης και της δημιουργίας ενώ είχε και μια καλή στιγμή με κεφαλιά.

Μάνταλος 7

Γεμάτο παιχνίδι και από τον Μάνταλο που ιδίως στο πρώτο 45λεπτο ήταν βασικός πυλώνας δημιουργίας. Από τα δοκάρια πόδια φεύγει η μπάλα για να καταλήξει στο κεφάλι του Καλοσκάμη κι από εκεί στον σκόρερ Πιερό, ενώ είχε μεταξύ άλλων (και) μια φανταστική μπαλιά προς τον Ελίασον τον οποίο έβγαλε τετ-α-τετ.

Ζοάο Μάριο 7

Πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού και έκανε ένα καλό ματς ο Ζοάο Μάριο. Έπαιξε αριστερά στην μεσοεπιθετική γραμμή, ήταν κινητικός, δημιουργικός και συμμετείχε πολύ στο συνδυαστικό παιχνίδι. Σαφώς, όσο περνά ο καιρός και μαθαίνει τους συμπαίκτες του, ο Πορτογάλος θα ανεβαίνει και δεδομένα θα φτάσει σε ένα σημείο που θα κάνει διαφορά για την ΑΕΚ.

Καλοσκάμης 9

Απόλυτος πρωταγωνιστής. Έχει κάνει ένα φανταστικό και ολοκληρωμένο παιχνίδι βοηθώντας την ΑΕΚ σε όλους τους τομείς. Τακτικά, δημιουργικά, εκτελεστικά. Από τη δική του έξυπνη κεφαλιά-πάσα φτάνει η μπάλα στον Πιερό για το 1-0 με τον Καλοσκάμη να πιστώνεται την ασίστ, ενώ προφανώς highlight του ματς, είναι η πλασεδάρα που πιάνει στο 2-0. Ένα γκολ υψηλής ποιότητας, που δείχνει την οξυδέρκεια του αλλά και την πάστα που έχει ως ποδοσφαιριστής. Εξαιρετικός!

Ελίασον 7

Ήταν κινητικός από τα δεξιά, δημιούργησε ρήγματα με την ταχύτητα του, έφερε την μπάλα σωστά στην περιοχή και αποτελούσε πρόβλημα για τον αντίπαλο. Όλα αυτά στο πρώτο μέρος καθώς στην επανάληψη έχασε και αυτός τον ρυθμό του και στο 63’ έδωσε τη θέση του στον Κοϊτά.

Πιερό 8

Τρίτο γκολ φέτος για τον Πιερό που δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του τις κακές ημέρες αφλογιστίας. Τελείωσε ωραία την φάση του 1-0 με κεφαλιά αλλά γενικότερα πρέπει να πούμε πως ήταν πολύ μέσα στο πνεύμα του αγώνα, είχε σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια και η άμυνα του Παναιτωλικού τον ένιωσε.

Οι αλλαγές

Γιόβιτς 6

Πέρασε λίγο μετά τη μια ώρα αγώνα στην θέση του Πιερό. Έψαξε το γκολ, φαινόταν ποσό το ήθελε ωστόσο όπως στη Λάρισα έτσι και απόψε έχασε μια τεράστια ευκαιρία, σημαδεύοντας το δοκάρι άσοι πολύ κοντά. Είναι αυτονόητο, πως αυτές τις φάσεις ο Σέρβος πρέπει να τις τελειώνει…

Μαρίν 7

Αντικατέστησε τον Μάνταλο και έφερε φρεσκάδα και τρεξίματα στον άξονα που η ομάδα τα είχε ανάγκη καθώς στο πρώτο μέρος η ένταση ήταν υψηλή. Έδωσε πράγματα ο Ρουμάνος και ειχε θετική εικόνα.

Κοϊτά 7

Έπαιξε δεξιά παίρνοντας την θέση του Ελίασον και είχε ορισμένες καλές κινήσεις. Βοήθησε και στο τακτικό κομμάτι με τα ντουμπλαρίσματα που προσέφερε.

Κουτέσα -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Ειχε να διαχειριστεί την ψυχολογία της ομάδας μετά την γκέλα στη Λάρισα καθώς έπρεπε να εμφανίσει ένα γκρουπ παικτών έτοιμο για να μπορέσει να επιστρέψει στις νίκες. Και το έκανε. Η ΑΕΚ του πρώτου 45λεπτου ήταν καταπληκτική, ήταν κυρίαρχη και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο. Το πλάνο βγήκε 100%, ήταν ξεκάθαρη η στόχευση του Νίκολιτς να δημιουργήσει τοποθετώντας παίκτες πίσω από τον Πιερό που είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια (Ζοάο Μάριο, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Ελίασον) και αναμφίβολα το πέτυχε. Η Ένωση ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος, πέτυχε δυο γκολ, είχε μπαράζ ευκαιριών, ενώ στην επανάληψη ήταν σαφές πως υπήρξε διαχείριση, οι ρυθμοί έπεσαν και αυτό ήταν λογικό να φέρει τον Παναιτωλικό πιο κοντά στα καρέ του Μπρινιόλι και εν τέλει από μια άτυχη στιγμή ο Βίντα να υποπέσει σε πέναλτι.