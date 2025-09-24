MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τεράστια ευκαιρία και δοκάρι για τον ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο ΠΑΟΚ έφτασε μία.... ανάσα από το γκολ, αλλά το δοκάρι και η... τύχη του το «στέρησαν», με τη Μακάμπι να κρατάει το μηδέν στην άμυνα.

Δείτε τη φάση:

 

Τεράστια ευκαιρία και δοκάρι για τον ΠΑΟΚ (vid)