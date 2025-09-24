MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» του Λεβαδειακού στην Λάρισα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Λεβαδειακός πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 1-2 στην Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα:

Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» του Λεβαδειακού στην Λάρισα (vid)