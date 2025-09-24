Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» του Λεβαδειακού στην Λάρισα (vid) 24-09-2025 21:26 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet Λεβαδειακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λεβαδειακός πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 1-2 στην Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα: Σε 6 ώρες θα έχει αλλάξει ο κόσμος: Βήμα βήμα όσα θα συμβούν εάν χώρα του ΝΑΤΟ ακούσει τον Τραμπ και καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος menshouse.gr Έπρεπε να «πατήσει» 65 μέτρα κάτω απ’ τη θάλασσα: Το ελληνικό θαύμα της μηχανικής που για να φτιαχτεί χρειάστηκε μέχρι και παγοθραυστικό από τη Νορβηγία menshouse.gr Έβαζε τα τρίποντα σαν βολές: Aναγνωρίζεις από μια φωτό τον πιο σεσημασμένο σουτέρ στην ιστορία της Α1; menshouse.gr Πριν το Πάσχα: Η τεράστια έκπληξη της κυβέρνησης με τον 13ο μισθό instanews.gr «Με στρίμωξε και μου ζήτησε να...»: Kαταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος Slimane που αποθεώθηκε στη Eurovision dailymedia.gr «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»: Το νέο βίντεο-μπηχτή της Iωάννας Tούνη dailymedia.gr «Αληθεύει ότι θα επενδύσετε στον ΠΑΟ;»: Ρώτησαν τη Μαρία Αγγελικούση για τον Παναθηναϊκό… instanews.gr Ούτε προπονητής, ούτε μεταγραφές: Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Μπαλντίνι μετά την πρόσληψή του menshouse.gr Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» του Λεβαδειακού στην Λάρισα (vid) SHARE