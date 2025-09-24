Καλοσκάμης: «Πρέπει να κυριαρχούμε ως το τέλος - Φοβερό το συναίσθημα να σκοράρω εδώ»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού και για το πρώτο γκολ που σκόραρε με τη φανέλα της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Καλοσκάμης:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, ο κόουτς ήθελε να βγάλουμε αντίδραση μετά την γκέλα στη Λάρισα. Μπήκαμε πολύ δυνατά, κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προηγηθήκαμε 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε πολύ χώρο στον αντίπαλο, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είμαστε ΑΕΚ και πρέπει να κυριαρχούμε από το πρώτο ως το 90ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά σημαντικό είναι ότι βγάλαμε αντίδραση και τώρα κοιτάμε την Κυριακή».



Όσο για το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα είπε:

«Φοβερό το συναίσθημα. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια προσπαθούσα, το έψαχνα το γκολ. Πρέπει να προσπαθείς, να μην το βάζεις κάτω, έτσι θα ανταμειφθείς. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το πρώτο μου γκολ σε αυτό το γήπεδο και μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς».