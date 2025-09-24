MENU
Σκόραρε η Μακάμπι, ακυρώθηκε το γκολ του Πέρετζ μέσω VAR (vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρήκε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Πέρετζ, το γκολ όμως ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς ο Ρεβίβο βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Δείτε τη φάση:

 

