Χρόνος ανάγνωσης 1' EUROPA LEAGUE Σκόραρε η Μακάμπι, ακυρώθηκε το γκολ του Πέρετζ μέσω VAR (vid) 24-09-2025 20:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Maccabi Tel Aviv 0 Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρήκε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Πέρετζ, το γκολ όμως ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς ο Ρεβίβο βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Δείτε τη φάση: