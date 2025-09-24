Κι όμως το έχασε: Απίστευτη ευκαιρία ο Γιόβιτς από το μισό μέτρο! (vid)

Ο Λούκα Γιόβιτς τα κατάφερε να χάσει το... άχαστο: Ο φορ της ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά από το τέρμα ολομόναχος, ωστόσο από το μισό μέτρο κατάφερε και πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας μία ανεπανάληπτη ευκαιρία.

Δείτε εδώ: