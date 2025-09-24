Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Κι όμως το έχασε: Απίστευτη ευκαιρία ο Γιόβιτς από το μισό μέτρο! (vid) 24-09-2025 20:44 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Λούκα Γιόβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λούκα Γιόβιτς τα κατάφερε να χάσει το... άχαστο: Ο φορ της ΑΕΚ βρέθηκε μπροστά από το τέρμα ολομόναχος, ωστόσο από το μισό μέτρο κατάφερε και πέτυχε το οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας μία ανεπανάληπτη ευκαιρία. Δείτε εδώ: Το είχε προβλέψει: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κρατάει τον Παπαδημητρίου menshouse.gr Για την έκπληξη: Ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός του Μπαρτζώκα στα γκαρντ menshouse.gr «Ο Μεγάλος είναι λιώμα…»: Η παγίδα στα μπουζούκια που στήθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλαξε την ιστορία της χώρας menshouse.gr Μετά την Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο χτύπημα Μελισσανίδη… instanews.gr Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ: Τι συμβαίνει με όσους παραγγέλνουν σήμερα το iPhone 17 των 1499 ευρώ instanews.gr Η σκληρή αλήθεια για την Σία Κοσιώνη dailymedia.gr Τον έκοψαν ξανά: Ο μοναδικός λόγος που η Disney έφερε πίσω την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ menshouse.gr ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το κανάλι, ο σπορτκάστερ και η ώρα μετάδοσης του αγώνα dailymedia.gr Κι όμως το έχασε: Απίστευτη ευκαιρία ο Γιόβιτς από το μισό μέτρο! (vid) SHARE