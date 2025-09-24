Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Tο καλό σουτ του Ζίβκοβιτς και η ευκαιρία του Κωνσταντέλια (vids) 24-09-2025 20:33 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Maccabi Tel Aviv ΠΡΟΣΩΠΑ Γιάννης Κωνσταντέλιας Αντρίγια Ζίβκοβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει δίχτυα με τις ευκαιρίες των Ζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια, δίχως να τα καταφέρει. Δείτε τις φάσεις: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ: Τι συμβαίνει με όσους παραγγέλνουν σήμερα το iPhone 17 των 1499 ευρώ instanews.gr Το είχε προβλέψει: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κρατάει τον Παπαδημητρίου menshouse.gr «Ο Μεγάλος είναι λιώμα…»: Η παγίδα στα μπουζούκια που στήθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλαξε την ιστορία της χώρας menshouse.gr ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το κανάλι, ο σπορτκάστερ και η ώρα μετάδοσης του αγώνα dailymedia.gr Η σκληρή αλήθεια για την Σία Κοσιώνη dailymedia.gr Τον έκοψαν ξανά: Ο μοναδικός λόγος που η Disney έφερε πίσω την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ menshouse.gr Για την έκπληξη: Ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός του Μπαρτζώκα στα γκαρντ menshouse.gr Μετά την Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο χτύπημα Μελισσανίδη… instanews.gr Tο καλό σουτ του Ζίβκοβιτς και η ευκαιρία του Κωνσταντέλια (vids) SHARE