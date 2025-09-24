MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Απαντάει» η Μακάμπι, με τον Παβλένκα να κρατάει... όρθιο τον ΠΑΟΚ (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Γίρι Παβλένκα κρατάει «όρθιο» δις τον ΠΑΟΚ, με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ να... απαντάει στην ευκαιρία του Τάισον.

Δείτε τις φάσεις:

 

«Απαντάει» η Μακάμπι, με τον Παβλένκα να κρατάει... όρθιο τον ΠΑΟΚ (vids)