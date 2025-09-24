MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1'

«Δυνατό» ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ με την ευκαιρία του Τάισον (vid)

«Δυνατά» μπήκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Τάισον να εκμεταλλεύεται τη λανθασμένη έξοδο του Μισπάτι, αλλά να χάνει την ευκαιρία.

Δείτε τη φάση:

 

