Χρόνος ανάγνωσης 1' EUROPA LEAGUE «Δυνατό» ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ με την ευκαιρία του Τάισον (vid) 24-09-2025 20:04 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Maccabi Tel Aviv ΠΡΟΣΩΠΑ Τάισον «Δυνατά» μπήκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Τάισον να εκμεταλλεύεται τη λανθασμένη έξοδο του Μισπάτι, αλλά να χάνει την ευκαιρία. Δείτε τη φάση: