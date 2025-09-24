Πλασεδάρα ο Καλοσκάμης και 2-0 η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό (vid)

Τα τέρματα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό διπλασίασε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, με τον 20χρονο να βρίσκει δίχτυα με πολύ ωραίο πλασέ για το 2-0 στο 45+1', σκοράροντας παράλληλα και το πρώτο του γκολ με την Ένωση.

Δείτε εδώ πως είχε ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ με τον Πιερό

Δείτε εδώ το 2-0 της Ένωσης: