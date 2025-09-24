Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Πλασεδάρα ο Καλοσκάμης και 2-0 η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό (vid) 24-09-2025 19:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Δημήτρης Καλοσκάμης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Τα τέρματα της ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό διπλασίασε ο Δημήτρης Καλοσκάμης, με τον 20χρονο να βρίσκει δίχτυα με πολύ ωραίο πλασέ για το 2-0 στο 45+1', σκοράροντας παράλληλα και το πρώτο του γκολ με την Ένωση. Δείτε εδώ πως είχε ανοίξει το σκορ η ΑΕΚ με τον Πιερό Δείτε εδώ το 2-0 της Ένωσης: Πριν το Πάσχα: Η τεράστια έκπληξη της κυβέρνησης με τον 13ο μισθό instanews.gr «Με στρίμωξε και μου ζήτησε να...»: Kαταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος Slimane που αποθεώθηκε στη Eurovision dailymedia.gr «Αληθεύει ότι θα επενδύσετε στον ΠΑΟ;»: Ρώτησαν τη Μαρία Αγγελικούση για τον Παναθηναϊκό… instanews.gr Σε 6 ώρες θα έχει αλλάξει ο κόσμος: Βήμα βήμα όσα θα συμβούν εάν χώρα του ΝΑΤΟ ακούσει τον Τραμπ και καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος menshouse.gr Έβαζε τα τρίποντα σαν βολές: Aναγνωρίζεις από μια φωτό τον πιο σεσημασμένο σουτέρ στην ιστορία της Α1; menshouse.gr «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»: Το νέο βίντεο-μπηχτή της Iωάννας Tούνη dailymedia.gr Ούτε προπονητής, ούτε μεταγραφές: Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Μπαλντίνι μετά την πρόσληψή του menshouse.gr Έπρεπε να «πατήσει» 65 μέτρα κάτω απ’ τη θάλασσα: Το ελληνικό θαύμα της μηχανικής που για να φτιαχτεί χρειάστηκε μέχρι και παγοθραυστικό από τη Νορβηγία menshouse.gr Πλασεδάρα ο Καλοσκάμης και 2-0 η ΑΕΚ τον Παναιτωλικό (vid) SHARE