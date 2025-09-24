Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Άνοιξε το σκορ για τον Λεβαδειακό ο Συμελίδης! (vid) 24-09-2025 19:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λεβαδειακός ΑΕΛ Novibet 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Λεβαδειακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 42΄ κόντρα στην ΑΕΛ Novibet με τέρμα του Συμελίδη! Δείτε το τέρμα του Λεβαδειακού: Ούτε προπονητής, ούτε μεταγραφές: Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Μπαλντίνι μετά την πρόσληψή του menshouse.gr Έβαζε τα τρίποντα σαν βολές: Aναγνωρίζεις από μια φωτό τον πιο σεσημασμένο σουτέρ στην ιστορία της Α1; menshouse.gr Σε 6 ώρες θα έχει αλλάξει ο κόσμος: Βήμα βήμα όσα θα συμβούν εάν χώρα του ΝΑΤΟ ακούσει τον Τραμπ και καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος menshouse.gr Έπρεπε να «πατήσει» 65 μέτρα κάτω απ’ τη θάλασσα: Το ελληνικό θαύμα της μηχανικής που για να φτιαχτεί χρειάστηκε μέχρι και παγοθραυστικό από τη Νορβηγία menshouse.gr «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»: Το νέο βίντεο-μπηχτή της Iωάννας Tούνη dailymedia.gr Πριν το Πάσχα: Η τεράστια έκπληξη της κυβέρνησης με τον 13ο μισθό instanews.gr «Αληθεύει ότι θα επενδύσετε στον ΠΑΟ;»: Ρώτησαν τη Μαρία Αγγελικούση για τον Παναθηναϊκό… instanews.gr «Με στρίμωξε και μου ζήτησε να...»: Kαταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού ο Γάλλος Slimane που αποθεώθηκε στη Eurovision dailymedia.gr Άνοιξε το σκορ για τον Λεβαδειακό ο Συμελίδης! (vid) SHARE