Ροτέισον με... μαγικό πρώτο ημίχρονο και νίκη για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό!

Η ΑΕΚ πιάνοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης στο πρώτο ημίχρονο, ζευγάρωσε τις νίκες της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας 2-1 του Παναιτωλικού χάρη στα γκολ των Πιερό (26΄) και Καλοσκάμη (45'+1). Μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι ο Αγκίρε (90+2'). Συντήρηση δυνάμεων στην επανάληψη για τους «κιτρινόμαυρους» που έδωσαν χώρους στην ομάδα του Γιάννη Πετράκη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, προέβη σε εκτεταμένο ροτέισον παρατάσσοντας την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος με 9 αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ. Ουσιαστικά μόνοι οι Μουκουντί και Ελίασον διατήρησαν την θέση τους στην ενδεκάδα.



Η «Ένωση» μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση επιβάλλοντας απόλυτα τον ρυθμό της. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι κυκλοφορώντας γρήγορα της μπάλα με τους Γκρούγιτς και Μάνταλο.

Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 10' με τον Πενράις να μην σημαδεύει σωστά με το δεξί. Στο 15΄ ήταν η σειρά του Ζοάο Μάριο να δοκιμάσει συρτό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο ωστόσο δεν απείλησε την εστία του Ζίβκοβιτς.

Οι γηπεδούχοι με πολλές κάθετες και συνεχή τρεξίματα είχαν τον απόλυτο έλεγχο, αν και ο Πιερό ήταν σε θέση οφσάιντ σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στο πρώτο 20λεπτο. Την ίδια στιγμή ο Παναιτωλικός αδυνατούσε να κρατήσει μπάλα.

Το γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έμοιαζε με θέμα χρόνου. Τελικά στο 26΄ ο Καλοσκάμης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός από το ξεκίνημα του αγώνα, πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι σερβίροντας έτοιμο γκολ στον Πιερό. Αν και υπήρχε αρχικά υποψία οφσάιντ για τον διεθνή φορ με την Αϊτή, τελικά το γκολ μέτρησε κανονικά.



Τρία λεπτά αργότερα η ΑΕΚ απείλησε από στημένη φάση όμως η κεφαλιά του Βίντα πέρασε ελάχιστα εκατοστά από το δοκάρι του Ζίβκοβιτς. Ο Γιάννης Πετράκης πέρασε στο 38΄ της αναμέτρησης τον Ανδρέα Μπουχαλάκη σε μια προσπάθεια να κρατήσει περισσότερο την μπάλα, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στο 44΄ να καταγράφει την πρώτη τελική για την ομάδα του.

Ο «Δικέφαλος», o οποίος είχε μεταξύ άλλων οχτώ κερδισμένα κόρνερ, αλλά και 71% κατοχή μπάλας σημείωσε και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις με φαλτσαριστό πλασέ του Καλοσκάμη έπειτα από γύρισμα του Ζοάο Μάριο. Τόσο ο Πορτογάλος, όσο και ο πρώην παίκτης του Ατρομήτου ήταν σε μεγάλα κέφια!



Η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έριξε ταχύτητες εκχωρώντας δικαιώματα στην ομάδα του Αγρινίου που κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Στο 47΄ το δυνατό σουτ του Κοντούρη πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του Μπρινιόλι, ενώ στο 60΄ ο Μίχαλακ πλάσαρε μέσα από την περιοχή με τον Ιταλό γκολκίπερ να μπλοκάρει.



Στο 63΄ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Μίχαλακ, όμως Τσιμεντερίδης και VAR δεν είδαν κάτι το επιλήψιμο.



Στη συνέχεια ο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές προκειμένου να δώσει ανάσες στους Μάνταλο, Ελίασον και Πιερό περνώντας αντιστοίχως στον αγωνιστικό χώρο τους Μάριν, Κοϊτά και Γιόβιτς.



Ο Παναιτωλικός, εμφανώς βελτιωμένος είχε μια ακόμη καλή ευκαιρία στην επανάληψη προκειμένου να σκοράρει, όταν στο 72΄ ο Ενκολόλο από δύσκολη γωνία επιχείρησε το σουτ αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπρινιόλι. Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού απέκρουσε, ενώ το δεύτερο σουτ που επιχείρησε ο Ματσάν βρήκε πάνω στον Βίντα.



Οι γηπεδούχοι απάντησαν με μια απίστευτη ευκαιρία στο 76΄ με τον Γιόβιτς, ο οποίος με τομ Ζίβκοβιτς να έχει εξουδετερωθεί μετά την ασθνή απόκρουση του, σε κεφαλιά του Βίντα έστειλε την μπάλα εξ επαφής στο δοκάρι!

Οι Αγρινιώτες από το πουθενά κατάφεραν να μειώσουν το σκορ με πέναλτι αφού προηγουμένως ο Βίντα έκανε χέρι. Ο Αγκίρε στο 90+2΄, ανέλαβε την εσχάτη των ποινών μειώνοντας σε 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.



ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63΄ Μαρίν), Ελίασον (63΄ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85' Κουτέσα), Καλοσκάμης, Πιερό (63΄ Γιόβιτς).



Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης (79΄ Αγκίρε), Κόγιτς (38΄ Μπουχαλάκης), Ενκολόλο, Ματσάν (87΄ Νικολάου), Μίχαλακ (79΄ Εστεμπάν), Άλεξιτς (79' Σμυρλής).

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Χρήστος Κορώνας, Τέταρτος: Νικόλας Γεωργόπουλος VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς, Δημήτρης Μόσχου.