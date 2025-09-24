Γκαρθία: «Θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι» (vid)

Οι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη.

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ ήταν εκνευρισμένος από την απόδοση των παικτών του παρά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη και ο Ντάνι Γκαρθία παραδέχθηκε ότι οι ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» θα πρέπει να είναι καλύτεροι στη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του.

«Τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν είναι από τα πολύ ελκυστικά παιχνίδια για να παίζει κάποιος όπως ένα σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος ή ένα παιχνίδι Τσάμπιονς Λιγκ. Μέσα του ο καθένας θα πρέπει να ψάξει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για να μπορέσει να αυξήσει την απόδοση του. Κερδίσαμε το παιχνίδι, πήραμε αυτό που θέλαμε, όμως θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι ο καθένας ατομικά στην απόδοση του σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια»