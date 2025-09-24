Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Κεφαλιά ο Πιερό από κοντά και 1-0 η ΑΕΚ (vid) 24-09-2025 19:43 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Φραντζί Πιερό 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό άνοιξε ο Φραντζί Πιερό, με τον φορ της Ένωσης να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, έπειτα από ασίστ του Καλοσκάμη επίσης με κεφαλιά, για το 1-0 στο 26ο λεπτό. Δείτε εδώ: Μετά την Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο χτύπημα Μελισσανίδη… instanews.gr Για την έκπληξη: Ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός του Μπαρτζώκα στα γκαρντ menshouse.gr Η σκληρή αλήθεια για την Σία Κοσιώνη dailymedia.gr Το είχε προβλέψει: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κρατάει τον Παπαδημητρίου menshouse.gr Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ: Τι συμβαίνει με όσους παραγγέλνουν σήμερα το iPhone 17 των 1499 ευρώ instanews.gr ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το κανάλι, ο σπορτκάστερ και η ώρα μετάδοσης του αγώνα dailymedia.gr «Ο Μεγάλος είναι λιώμα…»: Η παγίδα στα μπουζούκια που στήθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλαξε την ιστορία της χώρας menshouse.gr Τον έκοψαν ξανά: Ο μοναδικός λόγος που η Disney έφερε πίσω την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ menshouse.gr Κεφαλιά ο Πιερό από κοντά και 1-0 η ΑΕΚ (vid) SHARE