Καλή στιγμή με τον Πεντρόσο για τον Λεβαδειακό (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο ματς με την ΑΕΛ Νοvibet, αλλά ο Πεντρόσο αστόχησε από θέση... βολής.

Δείτε την ευκαιρία εδώ:

