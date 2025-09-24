Μία ανάσα από το γκολ ο Ζοάο Μάριο, πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Σιέλης (vid)

Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε μία ανάσα από το να σκοράρει το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ, με τον Πορτογάλο να σουτάρει από πλεονεκτική θέση και τη μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ, στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον Παναιτωλικό.

Δείτε εδώ: