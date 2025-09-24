Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Μία ανάσα από το γκολ ο Ζοάο Μάριο, πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Σιέλης (vid) 24-09-2025 19:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Ζοάο Μάριο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ζοάο Μάριο βρέθηκε μία ανάσα από το να σκοράρει το πρώτο του γκολ με την ΑΕΚ, με τον Πορτογάλο να σουτάρει από πλεονεκτική θέση και τη μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ, στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον Παναιτωλικό. Δείτε εδώ: Για την έκπληξη: Ποιος θα είναι τελικά ο εκλεκτός του Μπαρτζώκα στα γκαρντ menshouse.gr Μετά την Εφημερίδα των Συντακτών: Νέο χτύπημα Μελισσανίδη… instanews.gr ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το κανάλι, ο σπορτκάστερ και η ώρα μετάδοσης του αγώνα dailymedia.gr «Ο Μεγάλος είναι λιώμα…»: Η παγίδα στα μπουζούκια που στήθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλαξε την ιστορία της χώρας menshouse.gr Η σκληρή αλήθεια για την Σία Κοσιώνη dailymedia.gr Το είχε προβλέψει: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός κρατάει τον Παπαδημητρίου menshouse.gr Τον έκοψαν ξανά: Ο μοναδικός λόγος που η Disney έφερε πίσω την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ menshouse.gr Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ: Τι συμβαίνει με όσους παραγγέλνουν σήμερα το iPhone 17 των 1499 ευρώ instanews.gr Μία ανάσα από το γκολ ο Ζοάο Μάριο, πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Σιέλης (vid) SHARE