Εκνευρισμένος ο Μεντιλίμπαρ - «Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό» (vid)

Ενοχλημένος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εικόνα του Ολυμπιακού παρά τη νίκη επί του Αστέρα Aktor.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι το μόνο που του άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, η νίκη δηλαδή με 2-1, με τον Αστέρα να φωνάζει για το πέναλτι από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Μεντιλίμπαρ.

«Το μόνο που μου άρεσε ήταν το αποτέλεσμα, ήταν όλα άσχημα μέσα στο παιχνίδι και στο α’ και στο β’ ημίχρονο. Η ομάδα δεν έκανε τίποτα καλό, ήταν κακή η απόδοσή μας. Κρατάμε το αποτέλεσμα».

Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Δεν θα έπρεπε, είμαστε όλοι μια ομάδα. Ο αντίπαλος επίσης έκανε πάρα πολλές αλλαγές, δεν άλλαξε η εικόνα του σε σχέση με την Κυριακή. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η εξήγηση, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό, γι’ αυτή τη συμπεριφορά σήμερα. Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι».