Απείλησε με Πενράις και Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ (vids)

Ποδόσφαιρο
Δύο καλές στιγμές είχε νωρίς στο ματς κόντρα στον Παναιτωλικό η ΑΕΚ, με την Ένωση να απειλεί με τους Πενράις και Ζοάο Μάριο, ωστόσο το 0-0 παρέμεινε στο ματς.

Δείτε εδώ τος δύο φάσεις:

