Αγγελίδης: «Πολύ περήφανος που πέρασα από τον ΠΑΟΚ - Ο κόσμος του είναι... απίθανος»

Ο πρόεδρος της Μακάμπι, Τζακ Αγγελίδης, ο οποίος έχει διατελέσει και «στέλεχος» του Δικεφάλου στο παρελθόν, μίλησε για το πέρασμα του από τον ΠΑΟΚ, αποθεώνοντας τον κόσμο του και την ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Είναι ένας από τους συνδετικούς «κρίκους» μεταξύ του Δικεφάλου και των πρωταθλητών Ισραήλ, με τον νυν πρόεδρο της ομάδας του Λαού να αποθεώνει τον κόσμο των «ασπρόμαυρων», αλλά και την ατμόσφαιρα της Τούμπας, για την οποία μίλησε στους παίκτες της Μακάμπι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην COSMOTE TV:

Για το συναισθηματικό κομμάτι της επιστροφής: «Σίγουρα ήμουν πολύ περήφανος που πέρασα από τον ΠΑΟΚ. Μεγάλος σύλλογος με μεγάλη ιστορία. Χάρηκα που είδα παιδιά που είχα γνωρίσει πριν τόσα χρόνια. Είναι κάπως ενδιαφέρον, το συναίσθημα που έχω τώρα».

Για την καλή πορεία της Μακάμπι και αν μίλησε για την Τούμπα στους παίκτες: «Είχαμε κάνει αρκετές αλλαγές το καλοκαίρι, αλλά αρχίσαμε καλά. Μεγάλο σεβασμό στον ΠΑΟΚ, τους είπα τι να περιμένουν. Ο προπονητής ξέρει την ομάδα. Μία ταλαντούχα και επικίνδυνη ομάδα, δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζουμε να δούμε καλό παιχνίδι».

Για τον στόχο της Μακάμπι: «Στόχος είναι να προχωρήσεις όσο μπορείς. Μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη και το βλέπουμε ξεχωριστά. Να είμαστε προσεκτικοί, σήμερα μεγάλη μέρα για μας. Να παλέψουμε και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Για το αν έδινε ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ: «Μεγάλη συμπάθεια για τη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος εδώ είναι απίθανος, δεν ξέρω πως να το περιγράψω. Πεθύμησα να σας πω την αλήθεια αυτή την ατμόσφαιρα. Σήμερα θα είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά τους είπα ότι θα αντικρίσουν μία εξαιρετική ατμόσφαιρα».