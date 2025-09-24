Τουμπά: «Θα δώσουμε το παν για να κερδίσουμε»

Ο Αχμέντ Τουμπά τόνισε πως οι «πράσινοι» θα δώσουν τα πάντα για να πάρουν τη νίκη απέναντι στην Γιούνγκ Μπόις.

Ο Αλγερινός στόπερ εξήγησε πως στόχος των παικτών του Παναθηναϊκού είναι πάντα η νίκη, ενώ τόνισε πως αυτό ακριβώς περιμένουν και οι οπαδοί από την ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη και πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει θετικά την ψυχολογία:

«Βεβαίως σε έναν αγώνα δημιουργούνται πολλές καταστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να κάνουμε. Θα είμαστε σοβαροί, είναι ένας ευρωπαϊκός αγώνας, θα δώσουμε το παν για να νικήσουμε».

Για το αν είναι το παιχνίδι ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, μια και πρόκειται για ματς της League Phase του Europa League, μίας προσπάθειας που τώρα αρχίζει:

«Είτε τώρα, είτε την επόμενη εβδομάδα ο στόχος μας πρέπει να είναι η νίκη. Γνωρίζουμε την πίεση, ξέρουμε πώς οι οπαδοί μας θέλουν και περιμένουν νίκες. Κοιτάζουμε μόνο τα θετικά αποτελέσματα».