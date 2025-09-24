Αιχμές Παντελίδη για το πέναλτι που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Σάββας Παντελίδης στάθηκε στις δηλώσεις του στο πέναλτι που κέρδισε ο Ταρέμι από τον Σίπσιτς με το οποίο προηγήθηκε στο σκορ ο Ολυμπιακός.

Ο τεχνικός του Αστέρα Aktor Σάββας Παντελίδης τόνισε ότι μέχρι τη φάση του πέναλτι δεν έχει γίνει φάση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote.

«Ήθελα να σας ρωτήσω εσείς που βλέπετε καλύτερα, πληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο ή πληρώνουμε ε…. δεν έχει γίνει φάση μέχρι το πέναλτι.

Έχουμε διαλέξει έναν σχηματισμό, προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματα μας, δεν απειλεί ο αντίπαλος, μένουμε πίσω από το πέναλτι, δεν ξέρω αν είναι ή όχι , νομίζω ότι εσείς ξέρετε περισσότερο, και μετά για ένα διάστημα παγώνουμε και τρώμε το δεύτερο γκολ.

Αντιδράμε στο δεύτερο ημίχρονο, έχουμε αρκετές φάσεις που μπορούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω και αν παίζεις με τον Ολυμπιακό δεν μπορείς να έχεις πολλές, έχεις λίγες και πρέπει να είσαι αρκετά εύστοχος. Πήρα κάτι από ορισμένα παιδιά που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής.

Κάθε μέρα είναι απαιτητική, κάθε μέρα πρέπει να έχεις απαιτήσεις για να μπορεί η ομάδα να βελτιωθεί».